Supercoppa Uefa: Snai, Real favorito

ROMA, 7 AGO - Più Real Madrid che Manchester United. In vista della Supercoppa Uefa, in programma domani a Skopje, in Macedonia, il pronostico Snai è piuttosto netto: il segno «1» blanco è a 2,00, la vittoria degli uomini di Mourinho si gioca a 3,70. L'ipotesi del pareggio al 90' vale 3,60. Per chi preferisce la scommessa "coppa in mano" (si tratta di indovinare semplicemente chi alzerà il trofeo alla fine), il Real Madrid è a 1,40, lo United a 2,50. Prudente la previsione sul numero di gol complessivi: l'Over (1,73) è leggermente preferito all'Under (2,00), ma è probabile che entrambe le squadre vadano a segno, come si evince dalla bassa quota del Goal, a 1,60 (No Goal a 2,20).