Stadio Roma: M5S, il Pd non lo vuole

ROMA, 07 AGO - "Il Partito democratico e la Regione Lazio a guida Zingaretti con i loro giochetti politici non fanno altro che dire bugie ai cittadini. Non hanno il coraggio di dire una semplice verità ovvero che non vogliono lo stadio della Roma". Lo scrive su Fb Paolo Ferrara Capogruppo M5S Roma. "Venerdì abbiamo chiaramente detto che il Pd non vuole lo stadio: abbiamo ricordato ai cittadini e ai tifosi romanisti che proprio il Pd del Campidoglio a giugno ha votato contro la delibera sul pubblico interesse del progetto di Tor di Valle. Ora stanno perdendo tempo, cercando di confondere le carte in tavola. Addirittura il consigliere comunale del Pd Marco Palumbo, uno di quelli che ha votato contro la delibera stadio, travisa la realtà e rilascia una dichiarazione in cui sostiene che il parere favorevole del Campidoglio in realtà è un parere negativo. Siamo all'assurdo: si nega l'evidenza per bloccare il progetto''.