Amichevoli: Inter-Villarreal 3-1

MILANO, 6 AGO - L'Inter centra la quarta vittoria consecutiva in amichevole, sconfiggendo il Villarreal per 3-1 a San Benedetto del Tronto. I nerazzurri di Luciano Spalletti vanno a segno con Eder (26'), abile ad anticipare Bonera e finalizzare un preciso cross di Candreva. A ristabilire la parità ci pensa Soldado (40'): l'attaccante ribadisce in rete una incerta respinta di Handanovic sul tiro di Sansone. Splendida la rete di Jovetic (67'), decisivo con un'elegante acrobazia dal limite dell'area. Il tris lo cala Brozovic (90') che sfrutta una bella verticalizzazione di Icardi. In un'Inter convincente c'è da registrare il debutto di Vecino, arrivato pochi giorni fa dalla Fiorentina e in campo per circa mezz'ora, e il primo spezzone di partita in questa stagione per Mauro Icardi, ormai pienamente recuperato dal problema muscolare alla coscia sinistra. L'Inter tornerà in campo sabato sera a Lecce contro il Betis Siviglia.