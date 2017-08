Torino: Mihajlovic, mi aspettavo di più

TORINO, 6 AGO - "Abbiamo vinto, ma sotto l'aspetto del gioco mi aspettavo di più". Non si accontenta Sinisa Mihajlovic, che commenta così l'amichevole vinta in Germania dal Torino contro il Friburgo. "Nel primo tempo eravamo prevedibili, arrivavamo sempre dopo sul pallone - è l'analisi fatta dal tecnico al sito internet del club granata -. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, difatti abbiamo segnato due gol. Forse il caldo, forse la stanchezza del ritiro dove abbiamo lavorato molto, magari anche la maggiore brillantezza del Friburgo, sono tutte condizioni che non ci hanno permesso di esprimere il nostro calcio". Di buono c'è comunque la reazione, dopo lo svantaggio iniziale, e la vittoria in rimonta. "Quando vinci anche giocando poco bene alla fine ti soddisfa - osserva Mihajlovic -, certamente noi abbiamo amplissimi margini di miglioramento. In questa settimana lavoreremo sulla brillantezza, così da essere pronti per la Coppa Italia e per l'inizio del campionato".