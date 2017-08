Conte. con Arsenal finiamo sempre in 10

ROMA, 6 AGO - Antonio Conte non ha preso benissimo la sconfitta ai rigori contro l'Arsenal nel Community Shield. Così al termine del match si sfoga ai microfoni di Fox Sports: "Sul rigore di Courtois posso dire che era uno dei nostri rigoristi e l'errore ci sta - spiega -, dispiace che abbia sbagliato. Sull'espulsione di Pedro, invece, non l'ho proprio interpretata". "E' la seconda volta che finiamo in dieci in una finale contro l'Arsenal (in riferimento anche a quella di FA Cup, ndr) - attacca Conte -. Ma adesso guardiamo avanti e pensiamo all'inizio della nuova stagione".