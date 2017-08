C.Shield,Arsenal batte Chelsea ai rigori

ROMA, 6 AGO - Va ko ai rigori il Chelsea di Antonio Conte nella Community Shield vinta dall'Arsenal di Arsene Wenger 5-2. I tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1 (vantaggio Blues con Moses a inizio ripresa poi al 37' pareggio di Kolasinac con il Chelsea in 10 per l'espulsione di Pedro). Il match è stato deciso ai rigori (battuti secondo la nuova regola A-B-B-A, ovvero con sequenze di due per squadra dopo il singolo iniziale): dal dischetto dominio dei Gunners 4-1. Determinanti per il Chelsea gli errori di Courtois e Morata.