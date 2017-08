Calcio: Aubameyang "Resto a Dortmund"

ROMA, 6 AGO - "Rimango qui e sono molto felice di rimanere perchè a Dortmund mi sento a casa". Pierre-Emerick Aubameyang chiude definitivamente ogni discorso sul suo futuro che sarebbe potuto anche essere rossonero. Lo ha detto in un'intervista a domenicale tedesco 'Welt am Sonntag'. "Non posso sapere cosa riserva il futuro - spiega l'attaccante gabonese - prima delle vacanze ho parlato con il club e ho detto loro quello che pensavo e che un giorno avrei desiderato provare qualcosa di diverso. Ma erano solo discussioni e nessuno dei club che mi voleva poteva realizzare il trasferimento. Quindi resto qui". "Ho letto tante cose sul mio futuro e mi è venuto anche da ridere, soprattutto per tutte le offerte che ho letto mi sarebbero arrivate. Ho letto che mio padre sarebbe andato in Cina, ma ovviamente non c'è mai andato. Ho ricevuto un'offerta, ma ho visto anche che ci sono difficoltà e come hanno trattato Anthony Modeste, prima sì poi no. A me questo modo di fare non piace, io sono per le cose chiare, quindi ho declinato".