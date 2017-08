Psg senza Neymar vince all'esordio

ROMA, 5 AGO - Il Paris Saint Germain batte 2-0 l'Amiens nella prima di campionato in quella che doveva essere la gara d'esordio per la nuova stella parigina Neymar. Bloccato dal mancato arrivo di alcuni documenti dalla Spagna necessari per la formalizzazione del trasferimento, il brasiliano ha potuto solo guardare i nuovi compagni nella prima uscita ufficiale della stagione. Le due reti sono state realizzate da Cavani nel primo tempo e da Pastore nella ripresa.