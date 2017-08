Napoli-Nizza, S.Paolo chiuso ai francesi

NAPOLI, 5 AGO - Caccia al biglietto per i tifosi napoletani e stop, per ora, a quelli francesi. Il Napoli metterà in vendita da martedì i tagliandi per il playoff europeo contro il Nizza del 16 agosto al San Paolo. Prezzi contenuti, con le curve a 20 euro e i distinti a 30, mentre la tribuna laterale costerà 40 euro e la tribuna Posillipo 50. Stop, invece, ai tifosi del Nizza. Il Napoli ha infatti annunciato che "in attesa di ricevere disposizioni dalle Autorità di Pubblica Sicurezza è vietata la vendita a cittadini di nazionalità francese". Nell'estate 2015, circa 200 ultras azzurri misero a ferro e fuoco uno svincolo autostradale nei pressi dello stadio di nizza prima di un'amichevole. Le due tifoserie sono rivali e la gara è considerata a rischio.