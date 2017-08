Bayern Monaco: il dt Reschke lascia

MONACO DI BAVIERA, 5 AGO - Non sarà per i deludenti risultati della squadra nel precampionato, ma il direttore tecnico del Bayern Monaco, Michael Reschke, ha deciso di rescindere il contratto con un anno di anticipo per trasferirsi al neopromosso Stoccarda come direttore sportivo. Reschke, 59 anni, era arrivato a Monaco nel 2014 dopo dieci anni al Bayer Leverkusen e doveva restare fino al giugno prossimo, ma ha chiesto al presidente, Uli Hoeness, e all'ad, Karl-Heinz Rummenigge, di essere lasciato libero per trattare con altri club.