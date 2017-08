Torino: arriva N'Koulou in prestito

TORINO, 5 AGO - Ammonta a 500 mila euro l'investimento del Torino per il prestito dall'Olympique Lione del difensore camerunense Nicolas N'Koulou. L'accordo prevede anche un diritto di riscatto, che i granata potranno esercitare al termine della stagione versando al club francese 3,5 milioni. A rendere note le cifre dell'operazione è il sito internet del Lione, che ringrazia il giocatore per la professionalità e gli augura "il più grande successo con il Torino". E' stato lo stesso difensore, sempre secondo quanto riporta il sito dell'Olympique, a chiedere il trasferimento per giocare con maggiore regolarità, rispetto alle tredici presenze dell'ultimo anno, e per scoprire un altro campionato come la serie A.