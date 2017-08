Mahrez, la Roma? Ci vorrei parlare

ROMA, 5 AGO - "So dell'interesse della Roma, è un grande club con cui mi piacerebbe parlare, ma finché il Leicester non accetta l'offerta c'è ben poco che io possa fare. Il club conosce i miei pensieri ma continuerò a dare il massimo come ho sempre fatto". Riyad Mahrez esce allo scoperto e parla apertamente dell'interesse dei giallorossi nei suoi confronti. "E' chiaro - prosegue l'esterno algerino in un'intervista a Sky Sports News - fa piacere venire accostati a grandi club, ma io non ho mai parlato con nessuno perché per ora non ci sono state offerte accettate. Ma c'è ancora un mese di tempo prima della fine del calciomercato e vedremo cosa accadrà".