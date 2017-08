Neymar, niente esordio oggi col Psg

ROMA, 5 AGO - Neymar non potrà fare il suo esordio con la maglia del Psg oggi nella prima di campionato con l'Amiens. Secondo quanto riportano media spagnoli e francesi, non è ancora arrivata la documentazione necessaria per la formalizzazione del suo trasferimento. L'attaccante brasiliano sarà comunque presentato al pubblico che affollerà il Parco dei Principi prima del match.