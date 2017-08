Torino: acquistato difensore N'Koulou

TORINO, 5 AGO - Il Torino si rafforza in difesa, il suo reparto più debole, acquistando dall'Olympique Lione Nicolas N'Koulou. Il centrale camerunense, 27 anni, arriva in granata a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Considerato uno dei migliori talenti del calcio camerunense, con la sua nazionale ha vinto l'ultima Coppa d'Africa, segnando un gol nella finale con l'Egitto. Per il Torino un acquisto a sorpresa, a cui il ds Petrachi ha lavorato sotto traccia. Nelle scorse settimane gli indiziati principali a rafforzare la retroguardia granata erano infatti il milanista Paletta e Tonelli del Napoli. Non è escluso che uno dei due possa ancora arrivare sotto la Mole. Intanto, dopo Lyanco, che lunedì sarà operato di tonsille a Torino, un altro giocatore ha lasciato il ritiro austriaco. Si tratta dell'attaccante Boyè, che nell'amichevole di ieri contro gli inglesi dell'Huddersfield (2-2) ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Le sue condizioni verranno valutate con accertamenti specifici a Torino.