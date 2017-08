Amichevole Genoa-Borgaro 5-2

GENOVA, 4 AGO - Sesta amichevole stagionale per il Genoa impegnato a Bardonecchia contro i dilettanti del Borgaro. 5-2 il risultato finale per gli uomini di Juric che in mattinata avevano sostenuto un allenamento molto tirato. A trascinare i rossoblù Nikola Ninkovic autore di una doppietta mentre le altre reti sono state segnate da Omeonga, Pandev e Bertolacci. Per il Borgaro in gol Padovani e Sardo su rigore. Juric ha sfruttato l'occasione per provare gli elementi a disposizione schierando due formazioni differenti tra primo e secondo tempo. Alla sfida non ha partecipato Munoz ormai ad un passo dal trasferimento in Spagna al Leganes. Il Genoa tornerà in campo domenica sera al Bacigalupo di Savona contro gli olandesi dell'Heerenveen.