Fiorentina, premio per Federico Chiesa

FIRENZE, 4 AGO - Il giovane talento della Fiorentina Federico Chiesa sarà tra i premiati del 'Torrino d'oro', riconoscimento assegnato a chi ha contribuito a ben rappresentare Firenze. La cerimonia si terrà il prossimo 6 settembre in piazza del Cestello, cuore del quartiere storico di San Frediano. Il club viola sarà protagonista della serata anche con la Fiorentina Women's, la squadra femminile che nella stagione appena passata ha conquistato lo scudetto della Serie A del calcio donne e la Coppa Italia. Intanto continua a tenere banco anche il mercato: la società viola non ha mollato l'esterno offensivo turco del Borussia Dortmund Emre Mor tanto da essere disposta a ritoccare l'offerta arrivando a circa 14-15 milioni. M attorno al giocatore classe '97 si sta scatenando una vera e propria asta, con l'inserimento di Liverpool, Everton e soprattutto Inter tanto che i contatti tra i dirigenti nerazzurri e l'agente del nazionale turco avrebbero avuto esito positivo in attesa di trovare un accordo con il club tedesco.