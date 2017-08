Milan, ecco fideiussioni Bonucci-Biglia

MILANO, 4 AGO - Il Milan ha depositato in Lega Serie A le fideiussioni legate agli acquisti di Leonardo Bonucci e Lucas Biglia. Si chiude così il 'giallo' legato alle garanzie finanziarie mancanti che aveva privato ai due acquisti del Milan la possibilità di scendere in campo contro il Craiova nel terzo turno preliminare di Europa League. A fornire le fideiussioni sarà la banca Ifis. Il termine ultimo per presentare le fideiussioni era l'11 agosto ma il Milan ha deciso di anticipare i tempi.