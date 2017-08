Milan: Montella, studierò lo Shkndija

MILANO, 04 AGO - Vincenzo Montella ha osservato il sorteggio dei playoff di Europa League a Milanello, assieme al ds Mirabelli, al Club Manager Abbiati e Leonardo Bonucci. E, come si vede in un video sulla pagina Facebook del club, Montella ha commentato l'accoppiamento con lo Shkndija, squadra macedone della città di Tetovo: ''Oltre alla curiosità sull'avversario, è stato bello e divertente seguire il sorteggio ed abbiamo ripreso questa abitudine che è nella storia del Milan. Sinceramente non conosco i nostri avversari. Ci sarà tempo per studiarli e per capire la logistica''. Esiste infatti la possibilità che la Uefa ordini l'inversione dei campi, giocando così l'andata a Milano e il ritorno a Skopje nonostante il Milan sia testa di serie: la motivazione riguarda la possibile indisponibilità dello stadio macedone visto che lo stesso giorno, il 17 agosto, giocherà il playoff anche il Vardar e lo stadio di Tetovo non è abilitato ad ospitare gare Uefa.