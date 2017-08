Napoli, Nizza duro ma Balotelli ci piace

NAPOLI, 4 AGO - "Napoli-Nizza sfida dura ma è sempre un piacere incontrare @FinallyMario". Questo il messaggio con cui su Twitter il Napoli dà un primo commento dell'accoppiamento del playoff di Champions League contro la formazione francese. Un feeling, quello tra il Napoli e l'attaccante che è spesso emerso sui social network, con Balotelli che più volta ha fatto i complimenti online al Napoli di Sarri e a marzo scorso su Instagram affermò "al Napoli? Ci andrei". Un feeling che anche in questa sessione di mercato è rimasto solo virtuale, visto che il Napoli ha Mertens e Milik in attacco, ma che continua, come dimostra il saluto azzurro di oggi a Balotelli che sarà da avversario al San Paolo con il suo Nizza il 16 agosto.