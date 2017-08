Malagò, ora più responsabilità a club

ROMA, 4 AGO - "Tutti i provvedimenti presi sembrano di buonsenso, ora sta alle società essere maggiormente responsabilizzate con professionalità costruite in maniera chirurgica". E' quanto tiene a far sapere il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando il protocollo d'intesa firmato oggi in Figc che prevede l'evoluzione e il futuro superamento della tessera del tifoso come è conosciuta oggi. "Manca un pezzetto - ha chiarito il capo dello sport italiano - completare la trasformazione dell'impiantistica sportiva delle società professionistiche. A questo punto si è chiuso un cerchio, qualche buon esempio ce lo abbiamo avuto ma non possono più restare delle eccezioni".