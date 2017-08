Neymar, addio Barcellona nulla di male

PARIGI, 04 AGO - "Non ho fatto nulla di male, sono triste che i tifosi possano pensare in questo modo, spero siano una minoranza. In nessun momento ho mancato di rispetto ai tifosi e al club": Neymar ha risposto così a una domanda sulle critiche che si levano dalla metropoli catalana per il suo addio al Barcellona. "A un certo punto - ha continuato - ognuno può decidere se restare o andare via. Nessuno ha l'obbligo di restare, quando pensi che è il momento di partire credo che un calciatore debba poterlo fare".