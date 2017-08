Neymar, volevo nuova sfida

PARIGI, 4 LUG- "Il mio desiderio di venire a Parigi è legato soltanto alla mia volontà di cercare una nuova sfida, e non perché non mi sentissi una star a Barcellona. L'ho fatto per soldi? Chi lo dice non sa nulla della mia vita". Lo ha detto Neymar durante la conferenza stampa per la sua presentazione al Psg. Il brasiliano ha poi aggiunto di "volere qualcosa di più grande, e nuovi titoli". "Ai tifosi blaugrana - ha aggiunto O Ney - lascio un messaggio di grande stima e amicizia: mi hanno accolto benissimo lì non sono mai stato triste".