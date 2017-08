A Parigi cresce l'attesa per Neymar

ROMA, 4 AGO - Cresce l'attesa per l'arrivo di Neymar a Parigi, dove il fuoriclasse brasiliano atterrerà in mattinata proveniente da Barcellona. Il Paris Saint-Germain, società con la quale ieri sera il giocatore ha firmato sino al 2022, ha già messo in commercio la maglia numero 10 che il campione erediterà da Javier Pastore. E i punti vendita sono stati immediatamente presi d'assalto da appassionati e supporter. Neymar potrebbe esordire nella Ligue francese già domani, nel match casalingo contro il neopromosso Amiens. Per questo, i suoi nuovi compagni di squadra lo aspettano al Camps des Loges per l'allenamento serale.