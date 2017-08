Var provato a porte chiuse al Ferraris

GENOVA, 3 AGO - Un triangolare particolare è andato in scena ieri sera al Luigi Ferraris, a porte chiuse, tra le formazioni Primavera di Genoa, Sampdoria ed Entella per provare ancora il Var, la moviola in campo, che debutterà quest'anno in campionato. Da quanto si apprende, l'esito è stato definito positivo dai direttori di gara presenti, collegati in diretta audio con il camion regia. Hanno arbitrato Calvarese, Pairetto, Manganiello, Alassio e Schenone sotto la supervisione di Gava di Conegliano.Nessun episodio particolare ha animato la serata ma la prova è stata comunque utile per permettere agli arbitri di ricevere comunicazioni in tempo reale senza dover interrompere il gioco. In più di una occasione, infatti, chi stava dirigendo le azioni ha avuto il via libera in cuffia su contrasti e azioni di possibili offside senza dover interrompere il gioco stesso.