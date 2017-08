Milan: Bonucci,aiuterò compagni da fuori

MILANO, 3 AGO - "Tanta emozione essere a San Siro da rossonero. Aiuterò i miei compagni da fuori, l'obiettivo è passare turno". Leonardo Bonucci è a San Siro per assistere al ritorno dei preliminari di Europa League del Milan contro il Craiova. Il difensore, che non è stato convocato perché il club sta attendendo le fideiussioni, ha voluto far sentire la sua vicinanza ai nuovi compagni di squadra.