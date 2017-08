Amichevoli: Bologna-Lekhwiya Doha 3-2

BOLOGNA, 3 AGO - Il Bologna ha battuto in amichevole per 3-2 il Lekhwiya Doha, squadra campione del Qatar affrontata durante il ritiro austriaco a Sankt Johann. I qatarioti sono passati in vantaggio con Msakni al 13', al 19' ha pareggiato Krejci; raddoppio del Lekhwiya al 26' con Arabi, cui hanno risposto per i rossoblù al 70' Petkovic e due minuti dopo Falco.