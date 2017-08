Inter: ct Argentina in visita ad Appiano

MILANO, 3 AGO - Il ct dell'Argentina, Jorge Sampaoli, in visita nel centro sportivo dell'Inter di Appiano Gentile. L'allenatore ha posato per una foto, pubblicata sul profilo twitter spagnolo del club nerazzurro, con il capitano Mauro Icardi, convocato di recente proprio da Sampaoli dopo anni di attesa, e il difensore Gary Medel. Sampaoli infatti, dal 2012 al gennaio 2016, ha anche allenato la nazionale cilena con cui ha vinto una Copa America battendo in finale ai rigori proprio l'Argentina.