Bonifazi vuol prendersi il Toro

TORINO, 3 AGO - Nonostante l'interessamento nei suoi confronti di top club come lo Zenit, ha scelto di tornare al Torino, la squadra in cui è cresciuto. E dove ora, dopo la promozione con la Spal dell'anno scorso, spera di consacrarsi. Kevin Bonifazi è uno dei nomi nuovi della squadra di Mihajlovic. Miglior Under 21 di serie B, già convocato dal ct Ventura per uno stage in Nazionale, potrebbe partire titolare nell'amichevole di domani in Austria contro gli inglesi dell'Huddersfield Town. "Per me è un onore essere tornato al Toro. L'anno scorso sono passato dalla Lega Pro alla Serie B, ora salgo di un'ulteriore gradino ma sono pronto a farlo, dando il massimo".