Wolfsburg-Fiorentina, si cambia sede

FIRENZE, 3 AGO - L'amichevole Wolfsburg-Fiorentina, in programma domenica prossima alle 16, non si disputerà più nella Volkswagen Arena della città tedesca a causa di un problema al manto erboso del campo. La partita resta confermata per lo stesso giorno e alla stessa ora ma verrà 'trasferita' all'AOK Stadion dove solitamente giocano le squadre giovanili e la squadra femminile del club. Data però la capienza assai più ridotta, il Wolfsburg dell'ex viola Mario Gomez avrebbe bloccato la vendita dei biglietti.