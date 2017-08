Turchia: Lucescu nuovo ct

ROMA, 3 AGO - Mircea Lucescu è il nuovo commissario tecnico della Turchia. Il 72enne allenatore romeno, ex fra le altre di Inter e Shakhtar Donetsk, ha firmato un contratto di due anni con opzione per un terzo. Lo comunica la locale Federcalcio, precisando che la sua presentazione ufficiale è in programma per domani. Lucescu, reduce da una stagione sulla panchina dello Zenit San Pietroburgo, subentra a Fatih Terim, che la settimana scorsa, dopo quasi quattro anni, aveva lasciato il posto in seguito al coinvolgimento in una rissa in un ristorante. Per Lucescu non è la prima esperienza alla guida di una Nazionale, essendosi già seduto sulla panchina della Romania negli anni Ottanta, né è un nome nuovo per il calcio turco che lo ricorda come tecnico del Galatasaray e del Besiktas tra il 2000 e il 2004.