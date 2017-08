Agente Bacca,vorrebbe tornare a Siviglia

MILANO, 3 AGO - "E' risaputo che gli piacerebbe tornare al Siviglia. Ha vissuto una bella tappa sia a livello sportivo che personale, per questo gli piacerebbe tornare". Sergio Barila, agente di Carlos Bacca, parla del futuro dell'attaccante del Milan a Estadio Deportivo. L'esperienza del colombiano in rossonero è ormai ai titoli di coda: "Bacca quando è arrivato al Milan ha firmato per 5 anni e la sua intenzione era quella di portare a termine il contratto, purtroppo c'è stato un cambio di proprietà e di direzione sportiva che hanno altre idee. Per questo la cosa migliore è trovare una nuova soluzione che accontenti tutti, anche se Carlos e la sua famiglia stanno bene a Milano e continuare lì resta un'opzione".