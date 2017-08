Stadio Bergamo: no a ricorso AlbinoLeffe

ROMA, 3 AGO - L'Atalanta e il suo presidente Antonio Percassi hanno ufficialmente mano libera sul progetto di ristrutturazione dello stadio Atleti azzurri d'Italia, a Bergamo, aggiudicato alle buste alla società nerazzurra il 10 maggio scorso con un rialzo del 10% sulla base d'asta di 7.826.000 euro grazie anche all'esclusione dell'offerta dell'AlbinoLeffe (che presentava la controproposta di un impianto da 10mila spettatori anziché 25mila previsti). La I sezione del Tar di Brescia, attraverso un'ordinanza cautelare seguita all'udienza di ieri, ha respinto il ricorso, con richiesta di sospensiva del bando del Comune di Bergamo, presentato dal club seriano di Serie C, che potrà comunque godere dell'utilizzo del campo di gioco fino al giugno 2019 come da vecchio contratto di servizio. Ora c'è tempo fino al 10 agosto per il rogito e la stipulazione del contratto d'acquisto. Quindi, ulteriori 3 mesi per la presentazione del Piano attuativo, mentre i lavori dovranno concludersi entro 5 anni e mezzo dalle concessioni edilizie.