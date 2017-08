Inter: Handanovic,campionato equilibrato

MILANO, 03 AGO - "Che Inter sarà? E' da vedere. Un'Inter che faccia bene. Dobbiamo fare il nostro lavoro, incominciare il campionato nel modo giusto. Ma non mi piace fare proclami". Samir Handanovic non fissa obiettivi ma promette il riscatto ai tifosi dell'Inter. Il portiere nerazzurro, in un'intervista al canale tematico del club, ammette che il prossimo sarà un campionato difficile: "All'inizio non si sa mai dove sei e come va la cosa. Tutte le squadre si sono rinforzate, secondo me sarà un campionato ancora più equilibrato. Ci sono tante squadre che possono ambire ad un posto in alto".