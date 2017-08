Roma: Pellegrini, ora punto al Mondiale

ROMA, 3 AGO - "Il Mondiale è un obiettivo, ognuno deve porsi degli obiettivi e cercare di fare il massimo. Bisogna vedere come andrà, abbiamo un centrocampo forte. Bisogna vedere quanto giocherò, devo rubare dai grandi. Io spero di far bene e di giocarmi al meglio le mie possibilità". Così il nuovo centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini, nella conferenza stampa di presentazione oggi a Trigoria. "Ci sono state altre squadre interessate a me - ha ricordato poi l'ex Sassuolo - Ma la cosa che mi premeva era sapere se anche la Roma era interessata. Tornare era sempre stato un mio obiettivo, Monchi mi ha aiutato in questo percorso: ci siamo sentiti durante l'anno, quando è arrivato. Non avevo dubbi su quale squadra scegliere".