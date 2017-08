Roma: Monchi, chi arriva sarà di qualità

ROMA, 03 AGO - "Non so se arriverà Mahrez o un altro giocatore, ma chiunque arriverà sarà in grado di aggiungere qualità a una squadra già magnifica". Lo dice il ds della Roma, Monchi, parlando dell'impasse nella trattativa relativa a Mahrez del Leicester. "La situazione non è cambiata rispetto a quando ne avevamo parlato negli Stati Uniti. Una squadra come la Roma con calciatori del calibro di Pellegrini, Strootman, Nainggolan, Dzeko, Fazio, Kolarov, non può pensare che il proprio rendimento dipenda dall'arrivo di un esterno destro. La garanzia è il collettivo", ha aggiunto Monchi, presentando Pellegrini a Trigoria. Sul possibile rinnovo di Manolas specifica: "Ho parlato con Kostas - ha concluso lo spagnolo - i tempi li detterà il club, in ogni caso lui ha fiducia nel club, i tempi li detta la società ma con una fiducia reciproca".