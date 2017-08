Neymar monopolizza la stampa nel mondo

ROMA, 3 AGO - Stampa sportiva internazionale pressoché monopolizzata, nelle prime pagine odierne, dal tema Neymar-Barcellona-Psg. Con finestre anche su quella generalista. "Lui arriva" è la frase scelta dal francese L'Equipe, sovrapposta alla foto del brasiliano in auto, ma che in realtà è in relazione al "Lui se ne va" incastrato sotto testata e riferito al giovane Mbappé, che ora sembra destinato a passare dal Monaco al City, al Real o allo stesso Barcellona. Identico gioco di porte girevoli sullo spagnolo Mundo Deportivo, che divide la prima in due: "Adios Neymar" nella metà alta, "Hola Coutinho Dembelé" in quella bassa, con riferimento ai due obiettivi blaugrana per dimenticare il brasiliano. Schema scelto anche dal britannico Sun, che gioca con le parole: "Byecelona" in alto, "Buycelona" in basso, con Coutinho e stavolta Hazard al posto di Dembelé. Tornando in Spagna, un quasi sprezzante "Paga e via" è lo strillo di As, mentre Marca titola più prosaicamente: "Il trasferimento che cambia la storia del calcio".