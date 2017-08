Champions: il Nizza elimina l'Ajax

ROMA, 2 AGO - Brutto colpo per l'Ajax nel terzo turno dei preliminari di Champions League. All'ultimo turno, infatti, ci va il Nizza. I francesi, senza Balotelli e con Dalbert in panchina, pareggiano 2-2 in Olanda e si qualificano in virtù dell'1-1 dell'andata. Avanzano anche l'Olympiacos, che fa 2-2 contro il Partizan dopo il 3-1 in Grecia, e il Celtic, che vince in Norvegia contro il Rosenborg: decide Forrest dopo lo 0-0 in Scozia. Passano anche Copenhagen e APOEL. I risultati delle partite di ritorno del terzo turno preliminare di Champins League: Apoel Nicosia - Viitorul Constanta 4-0 (0-1); Bate Borisov - Slavia Praga 2-1 (0-1); Cska Mosca - Aek Atene 1-0 (0-2); Basaksehir - Club Brugge 2-0 (3-3); Copenhagen - Vardar Skopje 4-1 (0-1); Viktoria Plzen - Steaua Bucarest 1-4 (2-2); Young Boys - Dynamo Kiev 2-0 (1-3); Hafnarfjordur - Maribor 0-1 (0-1); Ludogorets Razgrad - Be'Er Sheva 3-1 (0-2); Ajax - Nizza 2-2 (1-1)