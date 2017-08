Astori, mancano ancora 5-6 giocatori

FIRENZE, 02 AGO - "Ce li aspettavamo tutti dei rinforzi, anche la società. Mancano ancora cinque-sei giocatori e speriamo di averli prima possibile". Così il capitano della Fiorentina Davide Astori ha commentato il mercato della Fiorentina, dal ritiro di Braunschweig in Germania, a circa tre settimana dall'inizio del campionato. E proprio alla prima giornata la Fiorentina sarà di scena a San Siro contro l'Inter di Borja Valero e Matias Vecino, due dei tanti titolari della scorsa stagione che in questa sessione di mercato, per un motivo e l'altro, sono stati ceduti dalla società viola: "Speriamo che abbiano un po' di problemi di ambientamento! Eravamo compagni ma ora siamo avversari e li tratteremo come tali". Giocatori partiti, alcuni arrivati "Milenkovic vuole imparare, si vede subito che è un lavoratore serio e silenzioso.