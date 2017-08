Mangia, stimolante San Siro gremito

MILANO, 2 AGO - ''Temo l'effetto San Siro? Per noi deve essere stimolante giocare davanti a 65mila spettatori. Sono curioso di vedere come reagiranno i miei ragazzi, è un test emotivo importante nel nostro percorso di formazione''. Devis Mangia torna a San Siro da allenatore del Craiova cinque anni dopo aver affrontato i rossoneri con il Palermo. ''È una partita difficile contro un avversario di altissimo profilo - continua il tecnico italiano durante la conferenza stampa della vigilia -, avremo momenti di difficoltà in cui restare compatti ma altri momenti in cui potremo essere pericolosi. Dovremo essere cinici e sfruttarli. Non siamo favoriti ma non mi piacciono le percentuali sulle qualificazioni. Noi veniamo qui per fare la nostra gara''.