Tessera tifoso, si va verso abolizione

ROMA, 2 AGO - Evoluzione della tessera del tifoso, si va verso l'abolizione progressiva con la possibilità, fin dalla prossima stagione, di poter acquistare i biglietti negli stadi anche per le trasferte e pochi minuti prima del fischio d'inizio. Ferma restando la possibilità di restrizione da parte dell'Osservatorio per le manifestazioni sportive per le partite ritenute a rischio. E' l'apertura del Viminale, di comune accordo con il ministero dello Sport, la Figc e il Coni, che sarà annunciata venerdì in una conferenza a via Allegri a cui prenderanno parte anche il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, il numero uno del Coni, Malagò, il ministro Lotti e il ministro dell'Interno Minniti. Il protocollo d'intesa verte sulla fruizione degli stadi di calcio e si intitola 'Il rilancio della gestione, tra partecipazione e semplificazione': "Dopodomani - ha rivelato Malagò - ci sarà un incontro promosso dai massimi vertici delle autorità, dal capo della Polizia, e dal capo dell'Osservatorio Daniela Stradiotto''