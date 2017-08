Audi Cup: Napoli batte Bayern ed è terzo

ROMA, 2 AGO - Il Napoli ha battuto il Bayern Monaco 2-0 nella finale per il terzo posto dell'Audi Cup, in corso a Monaco di Baviera. Azzurri in vantaggio con Koulibaly al 16' pt. Nella ripresa il raddoppio della formazione di Sarri, a segno al 10' con Giaccherini. In serata la finale del torneo tra atletico Madrid e Liverpool.