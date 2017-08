Record visitatori per Juventus Museum

TORINO, 2 AGO - Luglio record, a Torino, per il museo della Juventus. I visitatori sono stati il 20% in più di tutti i mesi di luglio precedenti. Situato sul lato est dell'Allianz Stadium, il JMuseum è ormai un punto di riferimento per i tifosi della Juventus e per gli appassionati di calcio che vogliono conoscere la storia, e le vittorie, del club bianconero. Come hanno fatto, tra i tanti, due visitatori d'eccezione, i neo acquisti Douglas Costa e Wojciech Szczesny.