Sampdoria: in arrivo Ferrari e Ramirez

GENOVA, 2 AGO - Doppio colpo in entrata per la Sampdoria, attesa questa sera dall'amichevole di prestigio contro il Manchester United a Dublino. La società blucerchiata ha infatti praticamente chiuso per gli arrivi del difensore Ferrari dal Sassuolo e del trequartista Ramirez dal Bologna. Ferrari, scelto quale sostituto di Skriniar e inseguito a lungo, arriverà con la formula del prestito oneroso, 1,5 milioni di euro più un riscatto fissato a 13 milioni ma il Sassuolo ha ottenuto anche un eventuale controriscatto. Gaston Ramirez, già in Italia a Bologna tra il 2010 e il 2012, andrà invece a sostituire Bruno Fernandes passato allo Sporting Lisbona e arriva dagli inglesi del Middlesbrough. Verrà pagato poco più di dieci milioni di euro, nove milioni subito più due di bonus.