Da Lega di A 350mila euro per Amatrice

ROMA, 2 AGO - La Lega Serie A scende in campo ad Amatrice. E lo fa con lo stanziamento di 350 mila euro finalizzato al rifacimento del campo sportivo di Amatrice, danneggiato dal terremoto dello scorso agosto ed utilizzato in seguito come centro di emergenza. Un aiuto concreto che si somma a quelli già raccolti con iniziative singole intraprese dagli stessi club di A e dalla FIGC, che ha sviluppato il programma 'Il Calcio aiuta' per sostenere, anche economicamente, tutte le società calcistiche del territorio a riprendere la normale attività. "La Lega Serie A si conferma sensibile e molto attiva nel sociale - le parole il Commissario Straordinario Carlo Tavecchio -, il calcio italiano ha un grande senso di responsabilità verso le piccole e le grandi Comunità del nostro Paese, anche grazie ad iniziative di questo genere si possono aiutare tante persone". Soddisfatto il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi: ''alle parole e alla solidarietà espressa inizialmente hanno fatto seguito i fatti. E' il regalo più bello''.