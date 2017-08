Torino: seconda parte ritiro in Austria

TORINO, 2 AGO - Primo allenamento in Austria, sede della seconda parte del ritiro, per il Torino. Da oggi pomeriggio i granata, agli ordini di Sinisa Mihajlovic e del suo staff, si allenano a Stans, sull'erba del centro sportivo del Club Darbo Stans. Due le amichevoli in programma, entrambe trasmesse in diretta su La7 e Torino Channel: venerdì pomeriggio contro l'Huddersfield Town, squadra tornata dopo 45 anni in Premier League; domenica pomeriggio contro il Friburgo, in Germania, squadra della Bundesliga. La permanenza in Austria dei granata sarà dunque breve. L'11 agosto il debutto ufficiale nel suo stadio, il Grande Torino, per la Coppa Italia.