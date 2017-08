Vecino alla Fiorentina,'grazie di tutto'

MILANO, 02 AGO - ''Grazie Fiorentina per questi anni passati insieme, per me è stata una grandissima esperienza sia a livello umano come professionale''. E' il messaggio che Matias Vecino ha scritto su Twitter al club viola dopo aver firmato un contratto di quattro anni con l'Inter. "Grazie società, dirigenti e tutte le persone che lavorano nel club - continua - e che mi hanno reso tutto più semplice. Grazie a tutti gli allenatori e compagni con cui abbiamo passato momenti belli e brutti ma sempre uniti nella stessa direzione. Per ultimo grazie ai tifosi per il grande rispetto e sostegno che mi avete sempre dimostrato''.