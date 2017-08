Neymar: Uefa 'vigileremo rispetto norme'

GINEVRA, 2 AGO - "Il trasferimento di Neymar al PSG avrà un effetto sulle finanze del club su diverse stagioni: tuttavia, l'impatto di una simile operazione non può essere giudicato in anticipo, perché il PSG potrebbe vendere diversi giocatori per somme importanti". E' il commento dell'Uefa all'Ansa sul passaggio milionario del brasiliano. "Tutti i club in Europa debbono rispettare le regole del fair-play finanziario: l'Uefa esaminerà nei dettagli questo trasferimento, per assicurarsi che il PSG rispetti le norme".