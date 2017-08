Messi augura buona fortuna a Neymar

ROMA, 2 AGO - "È stato un grande piacere condividere questi anni con te, amico mio. Ti auguro buona fortuna in questa nuova tappa della tua vita. Ci vediamo". Con questa frase a corredo di un video pubblicato via social, Leo Messi ha salutato l'ormai ex compagno di squadra Neymar, in procinto di trasferirsi dal Barcellona al Paris Saint-Germain.