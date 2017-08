Via Neymar, il Barcellona vuole Coutinho

ROMA, 2 AGO - L'ex interista Philippe Coutinho, 25enne del Liverpool e nuovo simbolo della Seleçao del ct Tite, è l'obiettivo immediato del Barcellona per la sostituzione di Neymar, che a breve sarà ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Lo scrive, unanime, la stampa catalana dopo che il n.11 brasiliano ha comunicato alla dirigenza blaugrana la decisione di andarsene. Così, il Barça ha ripreso i contatti per Coutinho, per il quale erano già state presentate due offerte ai Reds, respinte soprattutto per la volontà del tecnico Juergen Klopp di non privarsi di un giocatore che ritiene fondamentale. Ora però, grazie ai 222 milioni della clausola rescissoria di Neymar di cui il Barcellona pretende il pagamento in un'unica rata (a meno che nell'affare non venga inserito Marco Verratti), l'offerta al Liverpool per Coutinho potrebbe salire a 100 milioni e l'affare andare in porto. Ecco perché al Barcellona, che avrebbe intenzione di prendere entro agosto anche Ousmane Dembelé dal Borussia Dortmund, c'è ottimismo.