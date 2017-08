Pallavolo:ct Mazzanti'azzurre,stupitemi'

ROMA, 2 AGO - "Ho detto alle ragazze che quello che possono fare non lo voglio immaginare, perché il loro talento dev'essere libero di esprimersi al massimo. Sono sicuro che queste atlete hanno dentro di loro delle qualità per fare qualcosa di speciale e quindi per sorprendermi". Sono le parole di Davide Mazzanti, ct della Nazionale italiana di pallavolo, alla vigilia del primo impegno nella Final Six del World Grand Prix, a Nanchino (Cina), contro gli Stati Uniti. Nella nuova formula con due mini-gironi, venerdì per le azzurre seguirà la sfida con la Serbia (che oggi ha battuto gli Usa 3-2). "Grazie alle due sfide già disputate nel torneo (con una vittoria e una sconfitta, ndr), le americane le conosciamo molto bene - continua il ct - Hanno un cambio palla organizzato ottimamente e quindi dovremo essere bravi a marcare bene le attaccanti che nelle partite precedenti ci hanno dato più fastidio. Guardando i video, poi, la Serbia è la formazione che mi ha impressionato maggiormente, perché ha un break point di alto livello".